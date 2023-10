Senadora pede que Karim Benzema fique sem a nacionalidade francesa e a Bola de Ouro

Valérie Boyer, senadora francesa de Bouches-du-Rhône (departamento localizado no sul de França), pediu esta quarta-feira a retirada da Bola de Ouro e da cidadania francesa a Karim Benzema, caso as suspeitas de que o avançado do Al Ittihad tem "ligações com a Irmandade Muçulmana" sejam confirmadas.O Ministro do Interior de França, Gérald Darmanin, que acusou o avançado de ter ligações à Irmandade Muçulmana, organização islâmica mais antiga do mundo árabe e que é reconhecida como um grupo terrorista em vários países."Se as declarações do ministro do Interior forem verdadeiras, devemos considerar sanções contra Karim Benzema. Uma sanção inicialmente simbólica seria retirar-lhe a Bola de Ouro. Por último, teremos de pedir a perda da nacionalidade. Não podemos aceitar que um francês com dupla nacionalidade, conhecido internacionalmente, possa desonrar e até trair o seu país desta forma", explica Valérie Boyer através de um comunicado publicado no Twitter.Toda a controvérsia em torno de Benzema surge três dias depois do internacional francês ter vindo a terreiro falar do conflito no Médio Oriente, colocando-se ao lado da Palestina e dos habitantes de Gaza. "Todas as nossas orações pelos habitantes de Gaza, que são mais uma vez vítimas destes injustos bombardeamentos que não poupam mulheres nem crianças", pode ler-se numa publicação de Benzema publicada no domingo.