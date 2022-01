Senegal e Marrocos nos quartos de final da CAN

Paris Saint-Germain, deu a vantagem à seleção de Marrocos, fechando o resultado final.



Esta quarta-feira há mais dois jogos para ver, com a Costa do Marfim a defrontar o Egito, a seleção treinada pelo português Carlos Queiroz, e o Mali a entrar em campo com a Guiné Equatorial.

Com o continente africano ainda a recuperar da tragédia que marcou a partida entre os Camarões e as Comores, esta terça-feira jogaram-se mais duas partidas dos oitavos de final da CAN. Senegal e Marrocos estão apurados para a próxima fase da competição e ainda esperam para saber que equipas vão defrontar.Para chegar aos quartos de final, o Senegal precisou de bater a seleção de Cabo Verde. Os dois golos do encontro, ambos marcados pelos senegaleses, aconteceram apenas na segunda parte, já depois dos cabo-verdianos terem ficado reduzidos a nove após duas expulsões. Os golos foram marcados por Sadio Mané, o craque do Liverpool que se apresenta como um dos maiores talentos desta edição da CAN, e por Bamba Dieng, o avançado do Marselha.Já na outra partida do dia, o Malawi ainda esteve a vencer os marroquinos por intermédio de Mhango mas um golo de Youssef En Nesyri, já em cima do intervalo, ditou o empate. Aos 70 minutos, Hakimi, colega de equipa de Lionel Messi no