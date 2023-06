A seleção do Brasil não aproveitou o embalo do apoio de milhares de adeptos, que quase encheram o Estádio José Alvalade, e perdeu de forma algo surpreendente, até pelo resultado (4-2), com o Senegal, em jogo particular.





Num jogo que teve transmissão da, a seleção canarinha marcou primeiro, por Lucas Paquetá (11’). Os africanos reagiram por Diallo (22’) e deram a volta ao resultado por Marquinhos (autogolo aos 52’) e Sadio Mané (55’). Marquinhos, agora na baliza certa, reduziu, mas Mané bisou de penálti (90+7’) e fez o 4-2 final.