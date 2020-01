Sérgio Conceição coloca lugar à disposição após derrota na final da Taça da Liga

O treinador do FC Port, Sérgio Conceição, colocou este sábado o lugar à disposição após a derrota frente ao Sporting de Braga no final da Taça da Liga por 1-0.No final da partida, o técnico dos dragões mostrou-se visivelmente abatido e queixou-se da falta de união dentro do clube.Na 'flash interview' da Sport TV, o técnico luso, campeão pelos 'dragões' em 2017/18, disse ter colocado o lugar "à disposição do presidente" e afirmou que os 'azuis e brancos' estão "sem união dentro do clube".O Sporting de Braga venceu este sábado o FC Porto, por 1-0, no jogo da final da Taça da Liga de futebol, disputado em Braga, com um golo de Ricardo Horta aos 90+5 minutos.