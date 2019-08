Sérgio Conceição conquista balneário do dragão

Família primeiro. A forma como Sérgio Conceição geriu a viagem de Shoya Nakajima ao Japão para assistir ao nascimento da filha caiu muito bem no balneário portista, com o técnico a ir das palavras aos atos quando sublinha que quer que os jogadores lutem em campo como irmãos.Desde o primeiro momento que Conceição entendeu a intenção de a família Nakajima - nem Shoya, sequer, fala português, apesar de estar já a ter aulas - ter o parto no país natal e insistiu, depois, que o 10 portista acompanhasse de perto o parto, que até teve algumas complicações.Sérgio quis estar sempre a par de todos os detalhes - maioritariamente familiares, mas também do trabalho de Shoya no Japão para que as consequências nos futuros treinos não sejam exageradas.No balneário, a atitude do treinador foi elogiada, principalmente numa semana de clássico na Luz e em que o momento portista não era o mais famoso. Conceição ‘ganha’ o compromisso do jogador, mas também do grupo, cuja união foi visível também durante a partida de sábado e nas declarações de Zé Luís - "emocionado" com a entrega dos colegas - após o apito final.Como prendas pelo resultado, acrescentou-se um jantar na Mealhada à já habitual paragem em Fátima e duas folgas antes de a exigência voltar ao máximo, esta terça-feira, no Olival.Theodoro Fonseca, agente de Nakajima e acionista maioritário da SAD do Portimonense, confirmou aoque o atleta ficou agradecido pela atitude do clube e que gostaria de ter estado na Luz, mas tal revelou-se impossível. No Japão, teve a companhia do filho de Theodoro, Ryuki.Pai de cinco filhos, Conceição já sublinhou várias vezes que quer que os jogadores conheçam as famílias uns dos outros e promove esse contacto e essa preocupação constante.Apesar de algumas complicações no pós-parto, as mesmas foram ultrapassadas e a companheira de Nakajima e a filha encontram-se bem de saúde, confirmou esta segunda-feira Theodoro Fonseca aoShoya Nakajima custou 12 milhões de euros ao FC Porto, que ficou com metade do passe, que pertencia ao Al-Duhail, do Qatar. Antes, o japonês - que fez 25 anos no dia 23 - destacou-se ao serviço do Portimonense.