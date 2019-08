Sérgio Conceição após Clássico: "Fizemos o melhor jogo do FC Porto em casa do Benfica"

Sérgio Conceição falou numa das melhores exibições do FC Porto na Luz, depois de vencer o Benfica por 2-0. À Sport TV, o treinador portista lembrou, ainda assim, que foram apenas três pontos, deixando tudo em aberto para o resto da época."É sempre complicado na casa de um rival. Foi uma semana de trabalho muito positiva e a confiança existia. Entrámos de forma agressiva, bloqueando o jogo interior do Benfica, com bom posicionamento, duplo pivô esteve fantástico. Ontem não éramos os piores e agora não somos os melhores, era importante ganhar mas agora há outro jogo importante, contra o Vitória.""Jogo de Barcelos foi depois da Rússia, não estivemos bem. Não quero entrar em desculpas de termos novos elementos. Na altura fiz rotação e não correu bem. Com o Krasnodar foram os primeiros 45 minutos medíocres mas também pontinha de sorte para eles. Foi o nosso melhor jogo da época e que me lembre fizemos o melhor jogo do FC Porto em casa do Benfica.""É um campeonato onde os três lutam pelo título, com o Sp. Braga a colar-se nos últimos anos, e vejo o Vitória com excelente equipa, a fazer boas prestações. Estes três pontos não decidiam nada. Têm significado mas são 3 pontos e nada decisivos."