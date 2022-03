Sérgio Conceição e ex-secretário de Estado falham tentativa de acordo em caso de difamação

Sérgio Conceição e Francisco Seixas da Costa falharam, esta sexta-feira, uma tentativa de acordo que evitaria o julgamento do diplomata por alegada difamação agravada ao treinador do FC Porto.O acordo ficou inviabilizado porque Sérgio Conceição e o seu advogado, Pedro Henriques, queriam que a declaração do embaixador contivesse a expressão exata “pedido de desculpas”, o que o embaixador e o seu advogado, Magalhães e Silva, rejeitaram. O jurista defendia que uma declaração do seu cliente assentasse apenas na admissão de que se excedeu na expressão usada e que lamentava a mágoa que causou a Sérgio Conceição.A tentativa gorada de acordo foi fomentada pela própria juíza do processo, antes de iniciado o julgamento no tribunal criminal do Bolhão, no Porto, na tarde desta sexta-feira.Em causa está a expressão “javardo”, usada pelo antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus e embaixador na ONU na rede social Twitter, em março 2019, para classificar Sérgio Conceição, num rótulo estendido aos adeptos do FC Porto “que se reveem no seu estilo”.“Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho”, acrescentou o diplomata.“É um vocábulo forte, mas não ofensivo”, acrescentou o embaixador em tribunal.“Se fosse eu, pedia desculpa e estava o caso arrumado”, disse o treinador.O julgamento prossegue a 1 de abril .