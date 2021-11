Sérgio Conceição faz antevisão do jogo do FC Porto: “É mais confortável estar em primeiro”

Estarmos em primeiro [lugar da Liga], segundo, primeiro… no final, em maio, é que é importante. Aqui essa pressão é diária, conseguir evoluir sempre, em cada treino, na preparação dos jogos.Prefiro ter a pressão de estar em primeiro do que ser segundo e estar atrás do líder. É mais confortável estar em primeiro", afirmou ontem o treinador do FC Porto na antevisão ao jogo deste domingo, nos Açores, com o Santa Clara, sobre a luta pela liderança do campeonato. "Queremos continuar no lugar em que estamos, o primeiro. Queremos solidificar a posição, temos muitas batalhas pela frente e esta é mais uma", disse Sérgio Conceição.Depois da derrota (1-3) com o Santa Clara, e consequente eliminação da Taça da Liga, o FC Porto regressa, menos de duas semanas depois, ao mesmo palco, mas proibido de cometer os mesmos erros. "É uma deslocação sempre difícil. No jogo da Taça da Liga tivemos ocasiões, agora cabe-nos fazer melhor do que nesse jogo, definir melhor e estar muito mais concentrados defensivamente. Se for assim, vamos buscar o que queremos, que são os três pontos", referiu o técnico.No entanto, Sérgio Conceição confessou que a derrota na Taça da Liga deixou marcas: "Ninguém gosta de perder, mas umas pessoas demonstram mais que outras. Comigo, esse sentimento vem cá para fora. Fiquei aziado por sair de uma prova em que queríamos chegar à ‘final four’, no mínimo."O treinador dos dragões relembrou, também, que os azuis-e-brancos são uma equipa em formação: "Não podemos esquecer que no último jogo [1-1 com o Milan na Liga dos Campeões] tínhamos seis jogadores da formação do FC Porto e dez jogadores abaixo dos 25 anos."Luis Díaz é, cada vez mais, um jogador cobiçado pelos ‘tubarões’ europeus. "Não pensamos no mercado. Houve um grande trabalho aqui e também uma grande evolução da parte dele", afirmou ontem Sérgio Conceição. O técnico explicou que foi preciso integrar o colombiano no ataque mas também na manobra defensiva.n