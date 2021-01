Ainda que privado de cinco jogadores com Covid-19, Sérgio Conceição só admite a vitória esta segunda-feira (20h15) em casa do Farense. A intenção do treinador portista, sabe o CM, é estancar a recente crise de resultados e colocar pressão sobre o líder Sporting, que só joga esta terça-feira no Bessa.









A semana de trabalho foi atípica no Olival. Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Evanilson, Nanú e Romário Baró continuam indisponíveis depois de terem testado positivo à Covid e Sérgio Conceição falhou os treinos de sexta-feira e sábado devido a sintomas gripais - esse foi o motivo apontado para o técnico não ter feito este domingo a habitual conferência de antevisão.

Os últimos testes realizados no sábado não detetaram mais casos de Covid no plantel, reforçado nesse mesmo dia por Otávio, depois de cumprido um isolamento de dez dias. O médio completou dois treinos e estará em condições desta segunda-feira jogar a titular. Sem Sérgio Oliveira, aumenta a influência do brasileiro nas movimentações da equipa, que se ressentiu da sua ausência no empate (1-1) com o Benfica para a Liga e na derrota (1-2) com o Sporting na meia-final da Taça da Liga.





Esses dois jogos realizaram-se após os oitavos de final da Taça de Portugal em que os dragões só eliminaram o Nacional (4-2) no prolongamento. Sérgio Conceição, sabe o CM, entende que em Faro é importante não só a vitória mas também uma boa exibição que volte a galvanizar a equipa para um ciclo exigente que se avizinha (oito ou nove jogos até 21 de fevereiro) em três competições: Liga, Taça de Portugal e Champions.





O técnico não quer facilitar e vai apostar nos melhores jogadores que tem à disposição. Manafá deve voltar a ocupar o seu lugar à direita e Taremi está de volta ao ataque após cumprir um jogo de suspensão.