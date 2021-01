Otávio recupera e está na comitiva dos 22 jogadores do FC Porto que viajam para o Algarve

Otávio, recuperado da infeção pelo novo coronavírus, integra a comitiva do FC Porto que seguiu este domingo viagem para o Algarve, onde os 'dragões' defrontam na segunda-feira o Farense, para a 15.ª jornada da I Liga de futebol.

O médio brasileiro acusou positivo ao novo coronavírus antes do jogo da I Liga entre FC Porto e Benfica (1-1), disputado em 15 de janeiro, e falhou o clássico, e a meia-final da Taça da Liga com o Sporting (derrota por 2-1), na terça-feira.

Diante do Farense, o treinador Sérgio Conceição não poderá ainda contar com Sérgio Oliveira, Luís Díaz e Evanilson, também positivos ao novo coronavírus e, Romário Baró e Nanu, segundo a imprensa os mais recentes casos no plantel.