Sérgio Conceição garante que vai continuar no FC Porto: "Tenho dois anos de contrato e são para cumprir"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, fez este sábado a antevisão da partida de amanhã frente ao Tondela na final da Taça de Portugal. O técnico pôs um ponto final aos rumores sobre uma eventual saída do clube no final da presente temporada."O treinador tem sempre a mala pronta ou porque faz as coisas muito bem, ou porque tem resultados menos positivos e é despedido. Por isso é que digo sempre que o que mais importa é o jogo de amanhã. Isso é que é importante. Se correr tudo de forma normal, tenho dois anos de contrato e são para cumprir", explicou Conceição.

Os dragões defrontam a equipa recém-despromovida ao segundo escalão no Estádio Nacional do Jamor, numa partida com início marcado para as 17h15.