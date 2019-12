Sérgio Conceição: "Não preciso de mais ninguém"

Os reforços são os jogadores que compõem o plantel, que é extremamente equilibrado. Tenho soluções e não preciso de mais ninguém. O plantel dá garantias de sermos competitivos em todas as competições", disse este sábado Sérgio Conceição.Na antevisão ao jogo deste domingo (20h00) com o Belenenses, no Estádio Nacional, o treinador do FC Porto aceitou falar do mercado. Mas apenas para assegurar a sua satisfação com a equipa e as soluções que atualmente tem à disposição.Questionado pelosobre se os dragões vão jogar pressionados após a vitória (4-1), na sexta-feira, do Benfica em casa do Boavista, que permitiu aos encarnados alargarem provisoriamente a vantagem na liderança face aos azuis-e-brancos para cinco pontos, o técnico afastou esse cenário: "Entramos em campo pressionados pelo jogo e pelo facto de representarmos um grande clube como o FC Porto, em que é obrigatório ganhar."Antes da antevisão da partida - feita este sábado em Troia, onde a equipa ficou a estagiar após a vitória (3-0) sobre o Casa Pia, na quinta-feira, para a Taça da Liga -, Pinto da Costa criticou a atuação do VAR (ver notícia ao lado). Questionado sobre as declarações do presidente do clube, Sérgio Conceição garantiu que, mesmo sem as ouvir, concorda a 100% com tudo: "Não ouvi ainda, mas obviamente subscrevo sempre aquilo que o nosso presidente diz. É o líder máximo do clube, é o presidente mais titulado do Mundo e com certeza que se ele fala em algo é porque tem fortes razões para o fazer."Para o adversário, palavras elogiosas. "Espero um jogo historicamente difícil. Um Belenenses à imagem deste treinador, desde que pegou na equipa. Tem de ser um FC Porto igual a si próprio, naquilo que é toda a dinâmica que existe na nossa equipa, com bola e sem bola. Temos de ser fortes e ganhar os três pontos, que é o nosso objetivo", apontou o técnico.Pinto da Costa arrasou o VAR após o Boavista-Benfica (1-4): "Golos como o do Bessa [golo de Cervi] nunca seriam golos na Liga dos Campeões". E acrescentou: "No FC Porto-P. Ferreira, o Otávio sofreu penálti. O árbitro estava a metro e meio dele e nada assinalou. O VAR tinha condições para ver o jogo comodamente e não interveio. Ontem [sexta] foi a mesma coisa. O favorecido foi o Benfica."Sérgio Conceição admitiu que o relvado do Jamor tem "barbas brancas": "Infelizmente temos de jogar ali, fui habituado a ver o Belenenses no Restelo, mas não quero entrar em conflitos."