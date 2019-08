Sérgio Conceição: "Quero títulos e empatia com adeptos"

"Espero ganhar títulos nesta época! Quem está num clube que luta por títulos só pode pensar desta forma." A afirmação é de Sérgio Conceição, na conferência de antevisão do jogo da primeira jornada da Liga, em que o FC Porto joga, fora, com o Gil Vicente.Motivação não falta ao treinador dos azuis-e-brancos, que conta com o apoio dos adeptos e da estrutura portista. "Queremos ter a postura que tivemos até aqui e que faz parte da história do FC Porto, independentemente dos erros dos jogadores, do treinador e dos dirigentes. Quero continuar a ver uma grande empatia entre a equipa e os adeptos. Sei que vamos ter muitos em Barcelos", disse o técnico dos dragões."Esperamos dificuldades, o Gil Vicente voltou para cimentar a sua posição e foi buscar um treinador [Vítor Oliveira] extremamente experiente", assegurou Sérgio Conceição, que deixou ainda elogios ao plantel: "Os jogadores estão completamente comprometidos e envolvidos com o trabalho e com a exigência de um clube que trabalha para ganhar títulos."Sérgio Conceição evitou, assim, comentar a eventual saída de Marega. "O mercado inglês fechou mas ainda há mercados abertos", afirmou o treinador do FC Porto. Quanto a reforços, o treinador explicou a aposta em Agustín Marchesín na vitória (1-0) sobre o Krasnodar, na Liga dos Campeões: "É muito mais fácil dar a titularidade a um guarda-redes do que a um jogador de campo, por causa das rotinas e conhecimento. Matheus Uribe [médio] só fez uma unidade de treino connosco ", disse.O técnico portista reagiu ainda aos elogios de Bruno Lage. "Disse no passado que desconfio de elogios? Já o disse em relação a dirigentes do FC Porto, não é por ser o treinador do Benfica a fazê-lo. Estava a treinar, não tenho conhecimento", afirmou, esta sexta-feira à tarde.A colocação do novo relvado do Estádio Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente, foi concluída na quarta-feira e está a causar preocupação.sabe que a Liga aprovou a utilização do tapete no jogo deste sábado, que assinala o regresso da equipa gilista à Liga. Ainda assim, e devido à chuva que tem caído no Norte do País, o relvado poderá ressentir-se.O médio Mamadou Loum está a recuperar de uma lesão na coxa direita e falha o jogo. O guarda-redes Diogo Costa (lesão na mão direita) também está entregue ao departamento médico."As palavras deixam-me orgulhoso mas trazem-me uma responsabilidade danada... Acho que o presidente quis apertar, dar um puxão de orelhas", disse esta sexta-feira Sérgio Conceição.