FC Porto na rota milionária após vitória na Rússia frente ao Krasnodar

Um golão de livre direto de Sérgio Oliveira permitiu ontem ao FC Porto ganhar (1-0) na Rússia ao Krasnodar, na 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Champions, e continuar assim na rota dos mais de 40 milhões que vai receber se chegar à fase de grupos.O triunfo portista ajusta-se ao que se passou em campo, num encontro marcado pelo mau futebol, embora durante os noventa minutos os jogadores nunca tenham parado para descansar.O Krasnodar tem uma equipa simpática, mas mostrou demasiado respeito pelo FC Porto e só não perdeu por mais porque Marega e Soares estiveram francamente desinspirados. Porém, também é verdade que, em termos ofensivos, os azuis-e-brancos roçaram a nulidade. Valeu à equipa o soberbo golo de Sérgio Oliveira e, ainda, uma enorme intervenção de Marchesín a parar um remate de Cabella que tinha tudo para só parar no fundo das redes.O jogo começou com muita luta, muita correria, inúmeros passes falhados e pouca objetividade ofensiva. Dominou mais o FC Porto, perante um adversário com medo e encolhido no seu meio-campo, sobretudo até aos 35 minutos. Nesse período, os dragões foram donos e senhores da partida, mas apenas conseguiram criar uma grande oportunidade: no minuto 13, Sérgio Oliveira isolou Marega, que rematou torto. Um desperdício. Dez minutos depois, uma ‘meia oportunidade’: Marega voltou a aparecer solto na área, descaído na direita; centrou para o meio da área, onde surgiu Soares a rematar contra os defesas adversários. A partir dos 35 minutos, o Krasnodar soltou-se. Tomou conta do jogo sem ser capaz de importunar Marchesín, que não fez uma única defesa digna desse nome.O 2ª tempo foi mais mexido e mais repartido. Ora mandava o FC Porto, ora mandava o Krasnodar. No entanto, a bola continuou a ser maltratada, essencialmente quando chegava às imediações de qualquer área. Aí tudo se complicava. Os ‘tiros’ não surgiam e quando apareciam saíam por cima, ao lado ou à figura dos guarda-redes.As exceções foram um remate, na área, de Cabella - o primeiro dos russos (80’) - que Marchesín desviou para canto com uma extraordinária defesa; e o golo do FC Porto (89’): Zé Luís ganhou uma falta em posição frontal e perto da área; Sérgio Oliveira chutou, de pé direito, em arco, sem hipóteses para Safonov, que nem se mexeu.O novo guarda-redes do FC Porto precisou de pouco mais de 90 minutos para mostrar uma enorme qualidade. Tanto a jogar com os pés como entre os postes - grande defesa aos 80’. O médio brilhou num fantástico livre direto no golo do FC Porto.O Krasnodar tem uma equipa formada por jogadores que correm muito. E pouco mais. Já o avançado internacional maliano continua sem evidenciar melhorias na finalização. Foi assim com o Liverpool na época passada e ontem na Rússia.O alemão Tobias Stieler acertou praticamente em todas as faltas que assinalou e nos amarelos que mostrou. Os russos queixam-se de uma bola na mão de Marcano. O centro foi de muito perto e foi bola na mão e não mão na bola. Não foi penálti.Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a vitória mas reconheceu que a equipa "podia ter feito mais golos". Ainda assim, o treinador do FC Porto, que viu o jogo na bancada por estar castigado pela UEFA, colocou alguma água na fervura."Não ganhámos nada. Agora vamos pensar no próximo jogo", disse, justificando depois a titularidade de Marchesín: "Deu-me todas as garantias, porque vinha também de um campeonato que já tinha começado. É muito experiente, tranquilo, com a qualidade que eu conhecia.""Este era um jogo em contexto difícil e conseguimos sair daqui com uma vitória difícil e importante. Há que saber sofrer. Isso faz parte de uma grande equipa. No momento certo fizemos o golo", disse Sérgio Oliveira, que marcou o golo da vitória.Não fez uma única defesa na 1ª parte. Após o intervalo brilhou numa monumental defesa a um remate de Cabella. Bom jogo com os pés.Razoável a defender. Pouco acutilante no ataque.Limpou tudo o que lhe apareceu pela frente. Teve alguns problemas com Ari, que resolveu com faltas e muita atenção na marcação.Sem complicar sempre que lhe cheirava a perigo.Subiu muito e fez alguns centros que afligiram os russos. Duas grandes correrias na parte final, sem criar estragos.Boa presença física a dominar no meio-campo.Marcou um espetacular golo na marcação de um livre direto: remate em arco que deixou Safonov pregado ao relvado. E ainda um grande passe para Marega desperdiçar.Muito verde. Perdeu várias bolas e despiques individuais.Desaparecido em combate no 1º tempo. Melhorou, pouco, na 2ª parte.Correu e lutou muito. Teve uma grande oportunidade num bom passe de Sérgio Oliveira, que finalizou com um remate ao lado.Teve bolas na área, mas os remates saíram contra adversários.Mostrou bom toque de bola. Falhou poucos passes. Uma bicicleta na área que saiu a lado.Ganhou a falta do golo de Sérgio Oliveira.Dez minutos a lutar no meio-campo.