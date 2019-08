Sérgio Conceição exige contratação de lateral esquerdo

A chegada de Mateus Uribe para o meio-campo não deve fechar o plantel do FC Porto. Sérgio Conceição ainda quer um lateral-esquerdo para fazer concorrência a Alex Telles, apurou oO treinador dos dragões quer ter um plantel com soluções para todas as posições sendo que para a lateral canhota só conta com Manafá, que pode ser deslocado da direita para a esquerda. Contudo, os dragões só vão atacar o mercado numa oportunidade de negócio, ou seja, um jogador livre ou então que chegue por empréstimo (Fábio Coentrão chegou a ser possibilidade).Entretanto, a ?saída de Uribe foi ontem oficializada pelo América do México. O jogador vai ser inscrito a tempo na Liga dos Campeões mas a sua presença nos eleitos que viajam até à Rússia para defrontar o Krasnodar na quarta-feira (1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões) não é certa.Para este encontro, Sérgio Conceição deve fazer alterações ao onze que esteve no jogo de apresentação frente ao Mónaco (derrota portista, 1-0). A maior de todas poderá acontecer na baliza, com o reforço Marchesín a assumir o lugar. Manafá poderá ser chamado à direita da defesa, pois o reforço Saravia ainda não convenceu. Outra dúvida passa pelo posicionamento de Corona: dúvida se joga na direita ou no apoio a Soares.O jovem Romário Baró (19 anos) tem dado boas indicações e poderá ser aposta de Conceição para o importante jogo na Rússia, quarta-feira.