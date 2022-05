Sérgio Conceição quer deixar mais uma marca no FC Porto

A época do FC Porto já é histórica, mas Sérgio Conceição pretende colocar a cereja no topo do bolo. O técnico tem como objetivo pessoal ultrapassar a marca dos 90 pontos na Liga, algo inédito no futebol português. O FC Porto precisa de vencer o Estoril, no Estádio do Dragão (sábado às 18h00), para alcançar esse registo histórico.Atualmente, os dragões contam com 88 pontos no campeonato, os mesmos que, em 2017/18, Sérgio Conceição conseguiu atingir. Também o Benfica de Rui Vitória, na época 2015/16, chegou a esse registo. Por isso, Conceição deseja terminar a temporada com mais um recorde e, se decidir abandonar o FC Porto, sair por cima com mais um feito assinalável.Já esta temporada, os azuis e brancos bateram o recorde de invencibilidade no campeonato nacional. Estiveram 58 jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota, ultrapassando um registo com mais de quarenta anos. A derrota (0-1) com o Sp. Braga, na Pedreira, em abril, quebrou a invencibilidade dos dragões.Com a final da Taça de Portugal, frente ao Tondela, por disputar (22 de maio, às 17h15, no Jamor), o FC Porto procura fazer uma nova dobradinha. Em caso de vitória, Conceição vai conquistar a sua segunda dobradinha nos portistas (depois de 19/20).O futuro do técnico, de 47 anos, nos dragões é incerto - tem mais dois anos de contrato, mas esta poderá ser a altura perfeita para deixar o clube. No FC Porto, o treinador venceu três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.