Sérgio Conceição trava euforia do plantel

Sérgio Conceição quer o plantel "com os pés assentes no chão", depois da vitória frente ao Benfica ( 2-0), no Estádio da Luz. "Não são agora bestiais, nem eram bestas antes do jogo. O FC Porto ganhou apenas três pontos", alertou o técnico, esta terça-feira no Olival, apurou o Correio da Manhã.No regresso ao trabalho, após dois dias de folga, foi abordado pela primeira vez o triunfo frente ao rival (2-0), da terceira jornada da Liga, no Estádio da Luz. Sérgio Conceição aproveitou a conversa com o plantel para rever o que foi bem feito, mas também para chamar a atenção e identificar alguns erros que foram cometidos no jogo com o Benfica.Apesar de satisfeito pelo resultado, pela atitude e a conquista de três pontos que colocaram os dragões ao lado das águias, o técnico recusou euforias e exigiu foco total já nos próximos jogos, o primeiro já com o Vitória de Guimarães, que se disputa no domingo (18h30), no Estádio do Dragão."O nosso adversário é uma equipa bem orientada e tem capacidade de discutir o jogo até ao fim." O objetivo é manter os jogadores em estado de alerta máximo de forma a não facilitarem na receção ao Vitória de Guimarães, a contar para a 4ª jornada da Liga.Realçou que os vimaranenses empataram os dois jogos já disputados da Liga, frente ao Boavista e Famalicão, com dois golos sofridos no fim e com azar. E também que não consentiram qualquer golo nos cinco jogos da Liga Europa.Os portistas começam esta quarta-feira a preparar a receção ao V. Guimarães, mas Sérgio Conceição avisou esta terça-feira que uma das motivações da equipa tem de ser dar tudo para não perder mais jogos em casa. Na época passada os dragões somaram derrotas em casa frente ao Benfica ( 1-2) e também com o Vitória de Guimarães ( 2-3), no campeonato.A equipa do V. Guimarães defronta amanhã (20h00) o Steaua de Bucareste, em jogo referente à 2ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa. Depois de terem empatado 0-0 no primeiro encontro, os minhotos tentam seguir em frente na competição e para isso há que estar na máxima força. Um ‘handicap’ na preparação do jogo com o FC Porto no próximo domingo, no Estádio do Dragão.Ivo Vieira, treinador dos vimaranenses, já deu início ao processo de gestão da sua equipa no encontro do passado fim de semana, para a Liga portuguesa, frente ao Famalicão, em casa (1-1). Nesse jogo, o técnico de 43 anos procedeu a seis alterações no onze inicial que atuara dias antes em Bucareste, na Liga Europa. Mudou toda a defesa (exceto o guarda-redes Douglas) e no meio-campo trocou dois jogadores.Nakajima esteve ontem presente no treino do FC Porto. O extremo assistiu ao nascimento da filha no Japão e falhou o clássico com o Benfica.Sérgio Conceição completa no próximo domingo, na receção ao Vitória de Guimarães, o jogo 200 na Liga, como treinador.O Conselho de Disciplina da FPF multou o FC Porto e o Benfica em 408 euros cada, após infrações várias ocorridas na partida do último sábado.