Sergio Ramos casa este sábado e ausências de Ronaldo e Casillas foram notadas

Apesar de terem partilhado o balneário no Real Madrid, parece que o craque português e o espanhol não ficaram próximas.



Outra das ausências notadas foi a de Iker Casillas. Porém, neste caso, o guardião do FC Porto e a mulher, Sara Carbonero, foram convidados e são próximos dos noivos. Na origem da ausência estará os problemas de saúde que tanto Iker como Sara enfrentam atualmente. Casillas está no Porto a submeter-se a novos exames ao coração, e Sara continua a sua luta contra um cancro nos ovários.



Por outro lado, Victoria e David Beckham foram das presenças mais notadas. À chegada à Catedral de Sevilha o casal Beckham foi dos que mais reações obteve.

É este sábado que o jogador do Real Madrid Sergio Ramos e a apresentadora de televisão Pilar Rubio vão ser os protagonistas do casamento do ano em Espanha.O enlace tem lugar na catedral de Sevilha e irá contar com a presença de mais de 400 convidados, no entanto, Cristiano Ronaldo não fará parte dessa lista, segundo avança o jornal desportivo As.