Sergio Ramos de saída do Real Madrid

Sergio Ramos, histórico capitão do Real Madrid, equaciona a saída do clube no final desta época. A notícia, que agitou o universo merengue, foi avançada no decorrer do programa desportivo ‘Chiringuito’.Segundo foi revelado, o jogador de 33 anos está "desgastado" com diversas ocorrências passadas ao longo da época. E que culminaram com uma discussão no balneário, em frente de todo o plantel, com o presidente Florentino Pérez, na noite de 5 de março, após a derrota com o Ajax (1-4) na Champions.Ramos tem várias ofertas e muitos clubes interessados. Um deles é a Juventus, e a imprensa espanhola avança que Cristiano Ronaldo está a fazer força para o ter a seu lado. O jogador, contudo, tem contrato até 2021 e uma cláusula de 800 milhões de euros.