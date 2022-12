Sevilha multado pela UEFA devido a comportamento racista dos adeptos

O Sevilha foi multado pela UEFA em cinco mil euros pelo comportamento racista dos seus adeptos num jogo da Liga dos Campeões, divulgou esta sexta-feira o Comité de Controlo, Ética de Disciplina do organismo que rege o futebol europeu.

Em causa está o jogo ocorrido em 02 de novembro, em Inglaterra, entre Manchester City e Sevilha, durante o qual os adeptos do emblema espanhol entoaram cânticos racistas e terão tido atitudes desse género contra os jogadores dos 'citizens'.

Além da multa de cinco mil euros, o Sevilha ficou uma pena de suspensa de dois anos para o encerramento parcial do seu estádio durante um jogo das competições organizadas pela UEFA.

Também por comportamento racista do público, num encontro da Liga Conferência Europa com o West Ham, o organismo foi mais longe com o Steaua Bucareste e puniu a equipa romena com 20 mil euros e um jogo à porta fechada.