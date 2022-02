Slimani é uma boa solução para a equipa. Já tínhamos tido oportunidade de o contratar antes, mas eu não quis. A nossa forma de jogar mudou, precisamos de uma referência que nos vá ajudar a ganhar jogos”, disse Rúben Amorim, técnico do Sporting, sobre a chegada do avançado argelino, no lançamento do jogo desta quarta-feira (20h45) em casa do Belenenses SAD.









Slimani era um desejo antigo dos adeptos e foi contratado numa altura em que falta pouco mais de um mês para as eleições (5 março) no clube de Alvalade. O técnico revelou que a contratação não foi uma imposição de Frederico Varandas. “O Slimani podia ter vindo e não veio quando não tínhamos títulos. Agora que temos títulos, seria estranho a direção impor à equipa técnica um jogador. Isso nunca vai acontecer comigo”, afirmou.

Além do argelino, o Sporting também contratou Marcus Edwards ao V. Guimarães no último dia do mercado de inverno. “Era uma referência desde o ano passado, mas não havia condições. Agora houve. Ele também queria muito vir. É um jogador muito introvertido, e fico muito feliz que venha para cá. Estamos muito satisfeitos com as contratações”, disse o técnico.









Leia também Rúben Amorim adianta reforço Edwards nos convocados para jogo com Belenenses SAD Rúben Amorim não se limitou a comentar os reforços de inverno. Também falou das saídas. Tiago Tomás foi emprestado ao Estugarda, enquanto Jovane foi cedido à Lazio, equipa que será adversária do FC Porto no play-off da Liga Europa. “O Tiago Tomás perdeu espaço porque deixámos de ter tantos metros nas costas. O Jovane teve a oportunidade de sair e teve o meu aval. Se querem sair e procurar coisas novas, têm essa oportunidade. A minha ideia era procurar algum clube em Portugal ao qual o Tiago se adaptasse, mas surgiu outro caminho e a escolha foi dele.”

Sobre o jogo com o Belenenses SAD, o técnico foi taxativo: “Sabemos que precisamos de ganhar os nossos jogos para manter o nosso lugar na tabela. Vimos de um bom momento, já tivemos alguns percalços, mas com a vontade e a obrigação de vencer o encontro.”



oliveira é candidato

Ricardo Oliveira apresentou esta terça-feira a candidatura à presidência do Sporting, juntando-se na corrida a Nuno Sousa e Frederico Varandas. As eleições estão marcadas para o dia 5 de março, sendo que o prazo para a entrega de listas termina esta quinta-feira.



“díaz? vamos vê-lo na tv...”

“É um grande jogador e que enriquecia o campeonato, mas agora foi para o Liverpool e vamos ter a oportunidade de o ver pela televisão. Faz parte do caminho dos clubes portugueses. Ajudar a formar e a vender jogadores”, disse Rúben Amorim.





Edwards feliz com mudança para alvalade



“Estou muito muito feliz. É um grande dia para mim e para a minha família, para os meus amigos. Como disse, estou muito feliz por estar aqui. É definitivamente um sonho tornado realidade, pois o Sporting é o maior clube de Portugal.” Foi assim, visivelmente satisfeito, que Marcus Edwards falou pela primeira vez de leão ao peito. O mais recente reforço do Sporting, que custou quase 8 milhões de euros por 50% do passe, agradeceu ainda a Rúben Amorim por ter apostado na sua contratação.





“Toda a gente sabe o quão bom treinador é. Estou bastante entusiasmado por poder aprender e evoluir com ele”, atirou o ex-avançado do V. Guimarães, de 23 anos, que não hesitou em apresentar-se ao universo verde-e-branco: “Sou um jogador entusiasmante, adoro ter a bola, mostrar qualidades, marcar golos. Gosto muito de marcar, mas o mais importante é ajudar a equipa, como é óbvio.”





Marcus Edwards, que está blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, também deixou um sentido agradecimento nas redes sociais ao V. Guimarães, clube que lhe abriu as portas em 2019.

azuis ‘apostam’ na conquista dos três pontos



“O meu prognóstico para o jogo é de que vamos ganhar e conquistar os três pontos”, referiu Franclim Carvalho, técnico do Belenenses SAD, mostrando-se ainda satisfeito com o facto de ter tido mais tempo para preparar a receção ao Sporting: “Tivemos uma semana mais longa e correu muito bem. Trabalhámos coisas que ainda não tínhamos trabalhado e deu para aproveitar para ter mais volume de treino.”





pormenores



Edwards convocado



Foi chegar, ver e ser... convocado. Marcus Edwards vai constar na ficha do jogo desta quarta-feira, entre Belenenses SAD e Sporting. Na antevisão, Rúben Amorim explicou que a ausência de soluções precipitou a chamada do extremo inglês.





Leão só sabe vencer



O histórico de confrontos diretos com o Belenenses SAD sorri (e de que maneira) ao Sporting, visto que nunca perdeu nenhum dos sete encontros. No total, os leões somam seis triunfos e um empate.