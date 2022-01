O triunfo na Taça da Liga, a segunda consecutiva do Sporting, levou o presidente Frederico Varandas a fazer um esforço para agradar a Rúben Amorim com a contratação de Marcus Edwards, do Vitória de Guimarães.









O técnico exigiu a vinda do jogador, por considerar que encaixa no perfil da equipa leonina e que poderá ser um substituto à altura de Sarabia. As negociações têm sido duras, mas a conquista da Taça da Liga veio reforçar a confiança e a luta pelos objetivos que ainda faltam: Liga, Taça de Portugal e Liga dos Campeões.

Frederico Varandas vai assim abrir os cordões à bolsa, pagando 7,5 milhões de euros pelo jogador inglês, de 23 anos, que ontem terá feito o seu último jogo pelos vimaranenses (mais informação na página 34). No imediato, os leões cedem aos minhotos Bruno Gaspar a título definitivo e no final da época dão Gonzalo Plata (está emprestado ao Valladolid), mas reservando 50 por cento do passe para uma futura venda.









Mais complicado está o eventual regresso de Slimani. Os leões veem com bons olhos a vinda do jogador a custo zero (pode rescindir com o Lyon), mas recusam-se a ultrapassar o tecto salarial do clube: 1,2 milhões de euros líquidos por época. O argelino ganha 3 M€ brutos/temporada.

Tiago tomás já está na alemanha



Tiago Tomás nem teve tempo para saborear a conquista da Taça da Liga pelo Sporting. O avançado, de 19 anos, teve de viajar para a Alemanha, onde vai representar o Estugarda nos próximos 18 meses (época e meia). Os leões vão receber cerca de 500 mil euros pelo empréstimo e os alemães ficam com uma cláusula de opção de compra obrigatória de cerca de 15 milhões.