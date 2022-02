Slimani regressa ao Sporting e Edwards também é reforço

O Sporting garantiu esta segunda-feira dois reforços de peso: Islam Slimani e Marcus Edwards. O argelino regressa seis anos depois, enquanto o inglês vem satisfazer um desejo antigo de Rúben Amorim.



O último dia de mercado foi agitado para os lados de Alvalade. O avançado, de 33 anos e que representou os leões entre 2013 e 2016, rescindiu com o Lyon e assinou por uma época e meia. Já no caso do extremo, o Sporting acordou com o V. Guimarães o pagamento de quase oito milhões de euros e a cedência do passe de Bruno Gaspar e o empréstimo de Geny Catamo.







No âmbito do negócio, o emblema minhoto assegurou a preferência e exclusividade para a transferência de Gonzalo Plata no final da época, a título definitivo, ficando estabelecido que a SAD vimaranense poderá reforçar-se com outros jogadores leoninos caso não seja possível a mudança do equatoriano, atualmente no Valladolid.



A Lazio garantiu o empréstimo do avançado Jovane Cabral. O adversário do FC Porto na Liga Europa garantiu o jogador do Sporting e no seu site oficial confirma que fica com direito de opção. Apesar de não ter sido revelado o valor da cláusula, deve situar-se nos 8 milhões.



OUTROS NEGÓCIOS

Raúl Silva no Estoril

O defesa-central Raúl Silva (32 anos) trocou o Sp. Braga pelo Estoril. O brasileiro terminava contrato com os minhotos no final da época e perdeu espaço na equipa de Carlos Carvalhal.



André André

"Era uma proposta muito boa, espero que percebam", disse o médio André André (32 anos) que foi cedido pelo V. Guimarães aos árabes do Al Ittihad.



Regresso a Braga

O Sp. Braga decidiu inscrever o central Bruno Viana, de 27 anos, que esteve cedido ao Flamengo. O brasileiro está ligado aos minhotos desde a temporada 2017/18.



O avançado chinês Guo Tianyu (22 anos) é reforço do Vizela até final da temporada, por empréstimo do Shandong Taishan, atual campeão chinês.