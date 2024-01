Seis sócios da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estão em ‘guerra’ com o líder do organismo, Fernando Gomes, por terem ficado de fora dos apoios financeiros anunciados recentemente no “programa executivo” para este ano e que prevê a “remuneração” de três mil euros, por mês, a um “membro da direção” das associações distritais.









