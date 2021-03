"Sorteio de sonho": FC Porto saiu ao Chelsea na Liga dos Campeões e a imprensa inglesa celebrou

O FC Porto surpreendeu a Europa do futebol há cerca de duas semanas, quando eliminou a Juventus da Liga dos Campeões em Turim, mas nem por isso os jornais ingleses deixaram de festejar o facto de os dragões terem sido a equipa sorteada para jogar com o Chelsea nos quartos-de-final.O jornal 'The Sun' chegou até a dizer que este foi um sorteio "de sonho", uma opinião que teve eco no 'Mirror': "Das equipas inglesas, o Chelsea tem de ser a mais feliz com o sorteio contra o FC Porto, mas o Manchester City também estará relativamente satisfeito com o Borussia Dortmund", escreveu aquele jornal.Já o 'Daily Mail' disse que o Chelsea "foi o grande vencedor do sorteio".