Sotiris segue no Sporting sem convencer

O grego Sotiris chegou ao Sporting nos últimos dias do mercado de transferências, em agosto, para colmatar a saída de Matheus Nunes e ser alternativa a Ugarte e Morita. Mas está longe de ter atingido qualquer um dos objetivos.









O médio, de 20 anos, tem perdido espaço na equipa, nos últimos jogos, e já é visto como quarta escolha, atrás de Essugo. O pico da ineficácia foi o jogo com o Varzim (Taça de Portugal) em que os leões acabaram eliminados (1-0) com Rúben Amorim a tirar Sotiris ao intervalo. Passaram cinco jogos desde então e só no último encontro, com o V. Guimarães, voltou a sair do banco de suplentes para dar descanso a Ugarte numa altura que o resultado já estava 3-0 para o Sporting.

Ainda assim Amorim acredita que pode realçar as qualidades do jogador grego (ex-Panathinaikos) que custou 4,5 milhões de euros ao Sporting.





No treino desta quarta-feira em Alcochete, o técnico voltou a não contar com Daniel Bragança, Luís Neto e Nuno Santos, jogadores que continuam entregues aos cuidados do departamento médico. O médio Renato Veiga e o lateral-direito Diogo Travassos estiveram no treino.