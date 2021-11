Rúben Amorim vai gerir o plantel do Sporting no jogo de quinta-feira com o Varzim (II Liga) para a Taça de Portugal de forma a preparar na máxima força o embate decisivo com o Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões, na quarta-feira seguinte (dia 24).O técnico mantém o discurso de jogo a jogo, mas reconhece que pode mexer na equipa: os habituais suplentes têm capacidade para dar conta do Varzim e assegurar a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal, um dos objetivos prioritários dos leões.