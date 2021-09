O Sp. Braga e o Estoril acabaram por ter um último dia de mercado bem agitado, no que respeita aos clubes da Liga fora dos três grandes.Desde logo, houve uma mudança que mexeu com os dois clubes. Rui Fonte rescindiu com os minhotos para assinar com os estorilistas, que este ano subiram ao principal escalão do futebol português. A equipa da Linha reforçou-se ainda com mais dois nomes importantes vindos da formação do FC Porto: Romário Baró (emprestado) e Rodrigo Valente (em definitivo). Também o experiente extremo Xavier (Panathinaikos) assinou até 2024.