Artur Jorge e os jogadores do Sp. Braga deram largas à alegria ainda em Atenas, logo depois de terem confirmado a presença na fase de grupos da Champions, e a comitiva arsenalista foi recebida, na quarta-feira, em festa no Aeroporto Francisco Sá Carneiro por centenas de adeptos. Mas o tempo da euforia já passou e os minhotos já só estão focados em vencer o Sporting, no domingo, para a Liga, em jogo apitado por Luís Godinho (esteve na Supertaça).









