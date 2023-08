Sp. Braga vence e está a um passo do playoff de acesso à Liga dos Campeões

O Sp. Braga venceu, esta terça-feira, os sérvios do Backa Topola, por 3-0, em jogo a contar para a primeira mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Com esta vitória a turma de Artur Jorge está a um passo do playoff de acesso à liga milionária.Pelos arsenalistas marcaram Bruma, aos 17 minutos, Pizzi, aos 19, e Álvaro Djaló, aos 87.O Braga volta a encontrar o Backa Topola para a segunda mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões no dia 15 de agosto pelas 18h.Caso siga em frente na eliminatória, os bracarenses sabem que enfrentam na próxima ronda o vencedor do confronto entre Panathinaikos, da Grécia, e o Marselha, de França.