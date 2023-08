Sp. de Braga poderá jogar com Panathinaikos ou Marselha no play-off da Liga dos Campeões

O Sporting de Braga poderá defrontar o Panathinaikos ou o Marselha no play-off da Liga dos Campeões de futebol, caso afaste o Backa Topola na terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio realizado hoje em Nyon, na Suíça.

Se ultrapassarem os sérvios, os bracarenses vão jogar a primeira mão do play-off em casa, em 22 ou 23 de agosto, e a segunda mão fora, em 29 ou 30 de agosto, sendo que o vencedor garantirá uma vaga na fase de grupos da 'Champions', em que já estão Benfica e FC Porto.

Na terceira pré-eliminatória, o Sporting de Braga recebe na terça-feira o Backa Topola, às 20:00 (hora de Lisboa), no Minho, enquanto os gregos do Panathinaikos jogam em casa com os franceses do Marselha, na quarta-feira. Os encontros da segunda mão estão agendados para 15 de agosto.