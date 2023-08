Sp. Braga vence Panathinaikos e está a um passo da Champions

O Sp. Braga venceu, esta quarta-feira, por 2-1, na receção aos gregos do Panathinaikos, na primeira mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões.Os golos dos arsenalistas foram apontados na segunda parte e tiveram ambos assinatura espanhola. Abel Ruíz colocou os minhotos a vencer, aos 51 minutos, e Alvaro Djaló fechou a contagem aos 73 minutos. O capitão Ricardo Horta assistiu para os dois golos.No final do encontro, depois de Rony Lopes falhar um golo na cara do guarda-redes Alberto Brignoli, os gregos chegaram ao 2-1, por intermédio de Daniel Mancini.Com este triunfo o Sp. Braga parte para a Grécia em vantagem. A turma de Artur Jorge pode empatar na segunda mão, a 29 de agosto, para assegurar a terceira presença da história na Liga dos Campeões.Caso consiga alcançar a fase de grupos os minhotos juntam-se a Benfica e FC Porto na prova milionária.