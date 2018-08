Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Silveira demite-se após divulgação de áudio comprometedor para lista de Varandas

Integrante da equipa de Frederico Varandas à presidência do Sporting disse que ia "ser o gajo do Conselho Diretivo" e fez ameaças.

Por Tânia Laranjo | 17:04