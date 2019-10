Sporting aceita arquivamento da queixa e eliminação da Taça de Portugal

O Sporting informou esta sexta-feira ter acatado a decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que arquivou a queixa dos 'leões', contra a utilização de Luan pelo Alverca no jogo da Taça de Portugal."A Sporting SAD novamente endereça ao Alverca as suas felicitações pela vitória obtida e informa que acatará esta decisão, permitindo o normal desenrolar da competição", anunciou o clube de Alvalade, em comunicado.Os 'leões' dizem ter "registado a clarificação da posição dos órgãos de justiça disciplinar desportiva face a uma questão controvertida", a qual a "Sporting SAD entendeu ser seu dever clarificar".Contudo, o clube de Alvalade considerou "ser necessário instituir um sistema em que os órgãos disciplinares passem a reunir com a periodicidade adequada às competições nacionais".Em causa, estava a expulsão do jogador do Alverca Luan, na visita ao Loures, a contar para o Campeonato de Portugal, tendo depois atuado na partida seguinte, em 17 de outubro, para a Taça, na qual anotou o segundo golo da vitória (2-0) dos ribatejanos sobre o Sporting.A queixa visava aquela utilização considerada irregular pelos 'leões' no jogo da terceira eliminatória, que afastou o Sporting, detentor do título, e enviou para a quarta ronda a equipa do terceiro escalão do futebol português.A Federação Portuguesa de Futebol publicou hoje a lista dos resultados homologados da terceira eliminatória, na qual consta o triunfo do Alverca sobre o Sporting.