Sporting apresenta queixa contra o Alverca por suposta irregularidade no jogo da Taça

O Sporting apresentou queixa contra o Alverca junto do Conselho de Disciplina da FPF por alegada utilização irregular de um jogador por parte dos ribatejanos, mais concretamente de Luan, no encontro entre ambos para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, avança o jornal Record Os leões alegam que o futebolista em causa estava suspenso preventivamente (o castigo só foi divulgado na sexta-feira, um dia depois da partida em que o Alverca bateu o Sporting por), logo não poderia ter sido opção na partida da prova rainha. Luan, autor do segundo golo da equipa alverquense, tinha sido expulso, por acumulação de amarelos, na partida anterior do Campeonato de Portugal, frente ao Loures.