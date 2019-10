Sporting quer ganhar ao Alverca na secretaria

O Sporting apresentou uma participação contra o Alverca, no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por utilização irregular do jogador Luan no embate em que os leões foram eliminados pelos ribatejanos (2-0), na 3ª eliminatória da Taça de Portugal.Segundo soube ojunto de fonte leonina, o clube de Alvalade sustenta que o Alverca não podia utilizar Luan por, na altura da partida, ainda não se saber se iria ser punido "por um período de tempo ou por jogos", devido ao cartão vermelho direto no encontro com o Loures, para o Campeonato de Portugal (empate 1-1), que antecedeu o jogo da Taça. Daí que os leões aleguem que o Alverca deve ser punido com a pena de derrota.Luan foi suspenso por dois jogos, a cumprir no Campeonato de Portugal, pelo que, segundo o Regulamento Disciplinar da FPF, podia ter sido utilizado no jogo da Taça, em que marcou um dos golos ao Sporting. O mesmo aconteceu com outros atletas em circunstâncias idênticas na 2ª eliminatória: David Joshua, do Sintra Football (venceu o Amarante 2-0) e Pedro Seco, do Aljustrelense (perdeu 0-2 com o Casa Pia)."A queixa do Sporting não faz sentido", disse este sábado o presidente do Alverca, Fernando Orge, que confirmou aoa jogada dos leões na secretaria."Já fomos notificados pela FPF e vejo que a posição do Sporting é uma má interpretação dos regulamentos, pois o setor jurídico deles está a basear-se no regulamento disciplinar da Liga de Clubes, quando a Taça de Portugal é uma competição organizada pela FPF", disse o dirigente.