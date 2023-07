Sporting arranca pré-época sem reforços e com muitas indefinições

O Sporting arranca este domingo com a pré-temporada de futebol 2023/24 com os habituais exames médicos, mas ainda sem qualquer reforço anunciado e com muitas indefinições no plantel que estará ao serviço do técnico Rúben Amorim.

No primeiro dia da nova época, os 'leões' regressam ao trabalho sem o seu melhor jogador da 2022/23, o uruguaio Ugarte, que é certo que sairá do clube, algo confirmado pelo próprio presidente 'leonino', Frederico Varandas, e sem qualquer cara nova.

Não se sabe se Ugarte vai rumar a Paris (Saint-Germain) ou a Londres, para o Chelsea, mas é certo que não continua em Alvalade, num plantel leonino para já curto e que deverá contar com muitas opções, pelo menos nesta pré-época, vindas dos escalões de formação, seja da equipa B ou dos sub-23.

Essugo, Mateus Fernandes, Afonso Moreira, Fatawu e Rodrigo Ribeiro terão talvez a oportunidade de conquistar Rúben Amorim, numa fase em que é certo o regresso de Eduardo Quaresma e Rúben Vinagre, ambos defesas, após empréstimos.

No lado oposto, no das saídas, Arthur Gomes e Rochinha, que foram reforços na última temporada, são ausências esperadas e deverão abandonar o emblema lisboeta.

Depois de uma época dececionante, com o quarto lugar da I Liga e nenhum título conquistado, a quarta temporada (e meia) de Rúben Amorim no emblema de Alvalade começa ainda sem qualquer reforço ou nome 'forte', numa altura em que é muito falado, na imprensa desportiva, o possível ingresso do avançado sueco Viktor Gyokeres, atualmente ligado ao Coventry City.

Na baliza, o uruguaio Franco Israel promete lutar para destronar o espanhol Adán, enquanto na defesa, segundo a imprensa desportiva, o capitão Coates poderá abandonar Alvalade após sete temporadas e meia, 'hipnotizado' pelos milhões do futebol da Arábia Saudita.

Após duas semanas de trabalho em Alcochete, o Sporting segue para estágio no Algarve, como tem sido habitual nos últimos anos, onde ficará entre 15 e 26 de julho, em Lagos.

O primeiro teste será precisamente na região algarvia, em 19 de julho, perante o Genk, no Estádio Algarve, seguindo-se duelo com a Real Sociedad, em 25, no mesmo recinto.

Plantel provisório do Sporting 2023/24:

- Guarda-redes: Franco Israel e António Adán.

- Defesas: Sebastián Coates, Diomande, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, St. Juste, Rúben Vinagre (regresso de empréstimo), Luís Neto, Ricardo Esgaio e Eduardo Quaresma (regresso de empréstimo).

- Médios: Daniel Bragança, Morita e Tanlongo.

- Avançados: Edwards, Paulinho, Pedro Gonçalves, Trincão, Nuno Santos e Chermiti.