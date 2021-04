A vitória do Sporting em Braga, na última jornada da Liga, foi uma espécie de sinal verde para o clube atacar o mercado. Há largos meses que ficou definido que a contratação de reforços iria depender da entrada direta na Liga dos Campeões. Um cenário que, sabe o Correio da Manhã, os dirigentes leoninos dão agora como praticamente garantido.O triunfo (1-0) no estádio do Sp. Braga permitiu aos leõ...