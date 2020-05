Sporting de 2000: Do selecionador ao pastor evangélico

Rui Jorge, selecionador dos sub-21, e César Prates, pastor evangélico, são dois dos 30 campeões – Nuno Santos não chegou a jogar – do Sporting que, em 2000, quebraram um jejum de 18 anos.Fez esta quinta-feira 20 anos que os leões, no velho relvado de Vidal Pinheiro, derrotaram o Salgueiros, por 4-0, celebrando uma conquista com duas lideranças, Giuseppe Materazzi – o italiano dirigiu a pré-temporada, que é fundamental, e o início da época – e Augusto Inácio, que acabou por ser levado em ombros.Alguns desses campeões, os penúltimos da história leonina, continuam ligados ao futebol, como técnicos, olheiros, dirigentes ou comentadores. Um outro, Hanuch, trava há anos uma luta contra o cancro.E César Prates, que jogou no Real Madrid antes de chegar a Alvalade, continua a sua missão espiritual.O brasileiro sentiu-se sempre um pastor. "Eu tinha isso dentro de mim", disse, há uns anos, o antigo colega de Acosta, o melhor marcador.– embaixador do Man. United e comentador desportivo em Inglaterra– coordenador de guarda-redes na formação do Sporting– treinador de guarda-redes no Al Fayha (Arábia Saudita)– treinador (esteve esta época no Torreense)– trabalha no imobiliário– desligado do futebol– treina na formação dos Newell’s Old Boys (Argentina)– treinador (adjunto em 2018/19 no Qashqai Shiraz, do Irão)– treinador do Wydad AC (Marrocos)– team manager da equipa principal dos leões– treinador (é o selecionador nacional de sub-21)– pastor evangélico– tem uma escola de futebol– treinador da equipa secundária dos Newell’s Old Boys (Argentina)– empresário do ramo imobiliário– comentador desportivo– tem uma escola de futebol nas Canárias– chegou a treinar o Pasteleira (Porto)– trabalhou no departamento de futebol do Sporting e é comentador desportivo– treinador (V. Guimarães B)– treinou na formação do Atlético Lanús (Argentina)– foi observador do Inter, diretor desportivo e técnico no Padova– voltou ao Chile, fez o curso de treinador e teve uma escola de futebol– ligado ao ramo empresarial, com ligações a clubes do Brasil e de Portugal (Desportivo da Guarda)– Deixou o futebol e continua a travar uma luta contra o cancro– treinador (adjunto nos sub-21 da Bulgária)– chegou a trabalhar no departamento de futebol do São Lorenzo de Almagro– ligado à área de coordenação do futebol croata– integra o Comité do Estatuto do Jogador na Federação do Gana– treinou as camadas jovens do Las Palmas, clube no qual jogou o filho– tem o curso de treinador e está ligado ao scouting do AnderlechtTreinadoresGiuseppe Materazzi – trabalhou pela última vez, em 2017, como CEO do Casertana e foi diretor técnico, além de treinadorAugusto Inácio – treinou esta época o Avaí, da Série B do Brasil