Sporting de Braga diz adeus ao pódio da Primeira Liga

Minhotos ficam sem hipóteses de chegar ao terceiro lugar na classificação do campeonato.

Por Sara Guterres | 09:46

O Sp. Braga disse adeus este sábado à hipótese de ficar em terceiro lugar no campeonato, ao perder (1-0) na deslocação ao reduto do Marítimo.



As duas equipas entraram com o objetivo claro de vencer, mas a 1ª parte terminou sem golos e com os madeirenses reduzidos a dez elementos, após a expulsão de Getterson (37’).



A jogar em superioridade numérica, a formação do Minho não conseguiu colocar-se em vantagem e foi mesmo a equipa da casa que chegou ao golo, já no segundo tempo. Após passe de Zainadine, Rodrigo Pinho ganhou a disputa com Palhinha, isolou-se e bateu Tiago Sá (82’).



Com esta vitória, aliada ao empate do D. Chaves em casa do Feirense (4-4), o Marítimo assegurou matematicamente a manutenção na Liga.



Já o Sp. Braga, que perdeu no terreno do Marítimo por 1-0 pela 3ª temporada consecutiva em jogos para o campeonato, afastou-se definitivamente do 3º posto, uma vez que está em desvantagem no confronto direto com o Sporting.



Jesus e Ivo Vieira na rota dos minhotos

O técnico Abel Ferreira não deverá continuar no Sp. Braga na próxima temporada, embora tenha contrato até junho de 2021.



Segundo apurou o CM, António Salvador, presidente dos minhotos, já está no mercado à procura de alternativas.



Uma delas é Jorge Jesus, que está livre depois de ter saído dos sauditas do Al Hilal. Ivo Vieira, que está a treinar o Moreirense, é outro nome que o líder dos bracarenses tem na mesa.