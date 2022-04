Sporting de Braga reencontra Rangers com a 'mira' nas meias-finais

O Sporting de Braga começa esta quinta-feira a lutar por uma vaga nas meias-finais da Liga Europa de futebol, num reencontro com os escoceses do Rangers, na primeira mão dos 'quartos' da prova.

Os minhotos recebem a equipa de Glasgow na Cidade dos Arcebispos, dois anos após as duas formações se terem cruzado nos 16 avos de final da competição, então com os 'protestantes' a saírem por cima, com triunfos por 3-2, na Escócia, e 1-0, em Braga, numa altura em que os minhotos eram liderados por Rúben Amorim.

Pela terceira vez nos quartos de final, o Sporting de Braga, que atingiu a decisão da Liga Europa em 2011, perdendo para o FC Porto, chega ao duelo com o Rangers motivado por um triunfo caseiro sobre o Benfica, por 3-2, algo que não acontecia desde 2014 e que lhe permitiu reforçar o quarto posto da I Liga.

Em contraste, o Rangers vai disputar o jogo na 'pedreira' na sequência de um desaire no dérbi de 'Old Firm', diante do rival Celtic, num encontro no qual esteve a vencer, mas acabou por conceder a reviravolta aos 'católicos' (2-1), que consolidaram a liderança da Premier League escocesa, à frente do conjunto comandado por Giovanni van Bronckhorst.

Sporting de Braga e Rangers jogam a partir das 20:00 (hora de Lisboa), no Estádio Municipal de Braga, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.

Leipzig-Atalanta (17:45), West Ham-Lyon (20:00) e Eintracht Frankfurt-FC Barcelona (20:00) são os restantes encontros da primeira mão dos quartos de final.

As partidas da segunda mão dos 'quartos' estão agendadas para 14 de abril.