Alessandro Zanoli, defesa do Nápoles, continua a ser a prioridade de Rúben Amorim para reforçar o lado direito da defesa do Sporting para a nova época.



O negócio está parado devido à intransigência do técnico Rudi Garcia em ver o jogador na pré-época antes de tomar uma decisão final - ainda esta segunda-feira somou 45 minutos num jogo de preparação.









