O Sporting está interessado em Luís Semedo e já se inteirou do que será preciso para roubar o jovem avançado de 19 anos ao Benfica, apurou o Correio da Manhã. Luís Semedo tem contrato com as águias até ao fim de junho deste ano e, até à data, recusou todas as abordagens da SAD encarnada para prolongar o vínculo.









Ver comentários