Sporting recebe Dumiense em busca do apuramento para os 'oitavos' da Taça

O Sporting recebe este domingo o Dumiense, da quarta divisão do futebol português, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, em busca de seguir para os oitavos de final, juntando-se ao detentor FC Porto, Sporting de Braga e Benfica.

O embate no Estádio José Alvalade espera-se 'tranquilo' para os 'leões', face a um adversário de 'outra realidade', a mesma do Olivais e Moscavide, que os 'verde e brancos' superaram na terceira eliminatória (3-1 na neutra Amadora).

O encontro arranca às 18h00 e marca o regresso à competição para o plantel 'leonino', após a paragem de seleções, e antes da visita à Atalanta para a Liga Europa, sendo que Rúben Amorim já anunciou mexidas no 'onze'.

Depois do embate dos 'leões', que ganharam a prova em 17 ocasiões, realiza-se, a partir das 20:00, o único embate do dia entre equipas da I Liga, com o Arouca, 'aflito' na I Liga, a receber o Boavista, vencedor da prova em 1974/75, 1975/76, 1978/79, 1991/92 e 1996/97.

O último 'resistente' dos distritais, o Atlético da Malveira, visita o União de Leiria, do segundo escalão, pelas 15:00, enquanto Paredes e Amarante, do Campeonato de Portugal, jogam entre si à mesma hora, garantindo desde já um representante do quarto patamar do futebol nacional na próxima fase.

O primeiro jogo do dia coloca frente a frente o Elvas, do Campeonato de Portugal, ao Santa Clara, da II Liga, logo às 11:00, e o quadro de jogos fica completo com um embate entre duas formações da II Liga, o Torreense e o Tondela, pelas 17:00.

O Benfica eliminou o Famalicão (2-0), no jogo grande do quadro de sábado, que teve também apuramentos do Vitória de Guimarães, ante o Länk Vilaverdense (4-1), do Gil Vicente, em casa do Serpa (1-0), e do finalista vencido da edição transata, o Sporting de Braga, que foi a casa do também primodivisionário Portimonense vencer por 4-1.

O 'secundário' Marítimo afastou o Canelas 2010, da Liga 3, vencendo em Gaia por 3-1, e o Nacional 'tombou' um clube da I Liga, o Casa Pia, no desempate por grandes penalidades, enquanto o Penafiel precisou do prolongamento para vencer uma equipa duas divisões abaixo, no caso o Vitória de Setúbal, vencedor em 1965, 1967 e 2005, por 3-2.

Na sexta-feira, o FC Porto, detentor do troféu, goleou o Montalegre, do Campeonato de Portugal, por 4-0, enquanto, num encontro entre duas equipas da I Liga, o Vizela bateu o Estrela da Amadora, por 2-1, após prolongamento.

Até este domingo, foram afastados três clubes da I Liga (Estrela da Amadora, Famalicão e Casa Pia) nesta quarta eliminatória, a que se somam outros quatro na terceira, casos do Rio Ave, Desportivo de Chaves, Farense e Moreirense.