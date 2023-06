O Sporting está a travar a ida de Tiago Santos para o Benfica ao ameaçar o Estoril com a cláusula antirrivais assinada aquando da cedência do lateral-direito aos canarinhos em 2021/22.



O jogador de 20 anos formou-se no Sporting, mas foi no Estoril que deu um salto qualitativo. Na Amoreira realizou nesta temporada 34 jogos e fez oito assistências.









