Sporting vence Benfica na Liga feminina e reduz distância para primeiro lugar

O Sporting venceu este domingo o Benfica por 3-1 em partida de oitava jornada da I Liga feminina portuguesa de futebol, resultado que encurta para dois pontos a distância das 'leoas' para o primeiro lugar da tabela classificativa.

No Seixal, as visitantes chegaram ao intervalo a vencer por 2-1, com golos de Diana Silva (primeiro minuto) e Cláudia Neto (27), e fecharam o resultado por Ana Capeta (62), já depois de Carole Costa (45+3) reduzir de grande penalidade e deixar tudo em aberto para a segunda parte.

O Benfica, que somava por vitórias os sete jogos disputados, continua na liderança, com 21 pontos, seguido do Sporting, que passou a somar 19 e 'relançou' a luta pelo título.

As 'leoas' começaram a desenhar o triunfo logo no primeiro minuto, através de Diana Silva que, de cabeça, deu o melhor seguimento a um pontapé de canto batido por Fátima Dutra sobre o lado direito.

Apesar da desvantagem, o Benfica não foi perigoso na reação, uma vez que não conseguia ligar o seu jogo no meio-campo, onde as 'leoas', quase sempre em superioridade nessa zona, recuperavam a bola e lançavam os seus ataques.

Numa hesitação entre Laís Araújo e Catarina Amado, a avançada Jacynta Gala antecipou-se às defesas centrais das águias e rematou para defesa de recurso de Lena Pauels, que não conseguiu, no entanto, deter a recarga de Cláudia Neto (27 minutos).

O Benfica praticamente só criava perigo a partir de erros do Sporting e, numa dessas situações, a guarda-redes Hannah Seabert teve uma saída desastrada aos pés de Jéssica Silva e cometeu uma grande penalidade à beira do intervalo, que Carole Costa (45+3 minutos) aproveitou para reduzir.

Ao intervalo, Filipa Patão dotou a equipa de maior pendor ofensivo com as entradas de Christy Ucheibe no lugar de Catarina Amado, para assumir uma linha defensiva de três unidades, e de Kika Nazareth para o lugar de Nycole Raysla.

As trocas tiveram o efeito pretendido e as águias tornaram-se mais perigosas, mas foi Ana Capeta (62), também saída do banco, que voltou a marcar para o Sporting, dando uma vantagem mais confortável às 'leoas'.

No 'assalto' final à baliza de Hannah Seabert, o Benfica ainda reduziu num cabeceamento fulgurante de Christy Ucheibe (75 minutos), mas o lance foi invalidado pela árbitra do encontro, após consultar as imagens por indicação do videoárbitro, por falta de Marie Alidou sobre Jacynta Gala no decorrer do lance.

As 'águias' acusaram o golpe anímico e apesar de continuarem por cima até ao final, não voltaram a ter o discernimento com que tinham regressado para a segunda parte e o Sporting conseguiu segurar a vantagem sem grandes problemas.