Guarda-redes Svilar admite que Benfica "perde qualidade" com a saída de João Félix

O guarda-redes belga Mile Svilar admitiu esta terça-feira que o Benfica "perde qualidade" com a saída do futebolista João Félix, transferido para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros.

"Perde qualidade [o Benfica], mas com o Jonas ainda não sabemos o que vai acontecer. Todas as equipas querem jogadores como Félix e Jonas, mas temos outros jogadores que têm qualidade", disse o guarda-redes.

Svilar falou à imprensa no centro de estágio do Seixal, juntamente com o defesa central Ferro, antes de mais um treino do plantel 'encarnado', que prepara a época e na quarta-feira recebe o Anderlecht, no jogo de apresentação aos adeptos.