João Félix apresentado no Atlético de Madrid: “Estou aqui para fazer história”

"Estou aqui para fazer história neste clube", disse esta segunda-feira João Félix durante a cerimónia da sua apresentação como novo jogador do Atlético Madrid.Na cidade que ainda tem Cristiano Ronaldo no pensamento, apesar de ter jogado no clube rival, o ex-avançado do Benfica recusou comparações com o seu atual companheiro de seleção."O Cristiano Ronaldo é um grande jogador. Talvez seja mesmo o melhor de sempre. Na seleção falou-me um pouco de Madrid e dos tempos que por cá passou. Mas eu estou aqui para ser lembrado como o João Félix e escrever a minha história. Quero ser eu mesmo", disse o jogador de 19 anos.Contrariamente ao que aconteceu com Ronaldo na sua chegada ao Real Madrid em 2009, quando foi aclamado por cerca de 80 mil pessoas nas bancadas do Estádio Santiago Bernabéu, João Félix foi apresentado com alguma discrição no auditório do estádio Wanda Metropolitano.A plateia ficou reservada a jornalistas, pais, irmão, amigos do jogador, o empresário Jorge Mendes e mais algumas pessoas ligadas ao clube.Mas decorreu sem a presença de sócios ou adeptos. Presença indispensável foi Paulo Futre, antiga estrela do Atlético Madrid e símbolo eterno do clube.As boas vindas foram dadas por Enrique Cerezo, presidente dos colchoneros, que elogiou o talento de Félix, a forma como se impôs no Benfica e o facto de já ter chegado à Seleção.Félix respondeu, depois, a diversas perguntas dos jornalistas presentes. Confrontado sobre a pressão que possa existir pelo facto de ter custado 126 milhões de euros ao Atlético Madrid, Félix mostrou estar preparado para a resposta. "Ligo pouco ou até nada aos valores, limito-me a fazer o meu trabalho e faço o melhor que posso para ajudar. Desligo-me um bocado disso".Paulo Futre foi convidado de honra na cerimónia de apresentação de João Félix. A antiga estrela do Atl. Madrid disse ter ficado "maravilhado, como colchonero e como português", quando soube que o "menino de ouro", como lhe chamou, iria ser reforço."Tem tudo para vingar aqui, devido ao seu enorme talento e à sua maturidade. Já tive oportunidade de dizer ao presidente Cerezo que ele vai ser melhor do que eu", referiu Paulo Futre.João Félix foi questionado sobre se gostaria de encontrar o Benfica na Liga dos Campeões. Disse que sim. "Quero voltar a casa e sentir o carinho dos adeptos, dos companheiros e de todo o ‘staff’".Teve ainda palavras especiais para o seu anterior treinador. "O míster Bruno Lage foi muito especial para mim. Foi ele quem realmente apostou em mim e me introduziu na equipa principal. Já lhe agradeci imenso por isso". disse. Félix confessou ainda que foi difícil deixar as pessoas que gosta.João Félix fez as delícias de crianças que ontem faziam anos e foram visitar as instalações do At. Madrid. O clube tinha prendas para elas e foi o jogador que as deu. Mais tarde treinou às ordens de Diego Simeone, que já puxou por ele.O ex-jogador do Benfica vai vestir em Madrid a camisola 7, que era de Griezmann. Félix disse ontem não ter ido para o Atlético para substituir o francês.João Félix recebeu várias mensagens de apoio dos ex-colegas do Benfica durante o dia de ontem. "Vamos meu menino. Rebenta com eles", disse Pizzi.