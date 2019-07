Taarabt de reserva caso Raul de Tomas não recupere a tempo da Supertaça

O marroquino Adel Taarabt está na linha da frente para render Raul De Tomas na Supertaça contra o Sporting, caso o espanhol não recupere dos problemas físicos que tem sentido, apurou oO médio de 30 anos tem estado em destaque neste arranque de pré-época do Benfica e é visto como uma forte possibilidade para jogar no apoio a Seferovic.Ainda assim, tudo aponta para que o reforço De Tomas recupere a tempo de defrontar os leões no primeiro jogo oficial da época no Algarve.O espanhol não esteve no jogo-treino realizado esta terça-feira no Seixal com o Cova da Piedade mas tem apresentado melhorias das dores musculares que o afastaram do último jogo da digressão aos EUA, com o Milan (vitória do Benfica por 1-0).Sobre o futuro de Taarabt, contudo, ainda subsistem dúvidas. O jogador tem mais um ano de contrato e a SAD pode libertar o jogador até ao fecho de mercado, se surgir uma proposta tentadora.Por outro lado e face à aposta constante de Bruno Lage no marroquino, existe a possibilidade de o Benfica apresentar uma proposta de renovação por mais uma temporada. Recentemente, o médio não esqueceu a aposta do técnico: "Estive com o míster seis meses e ele decidiu dar-me a oportunidade. Fiquei muito feliz. Não sei se terei mais chances esta época. Só quero trabalhar duro e dar o meu melhor ao Benfica. Quero treinar com um sorriso no rosto. Depois, o treinador é que decide."Nos jogos de preparação, Taarabt tem estado em destaque: em seis partidas (218 minutos) marcou dois golos. O internacional marroquino vai para a 5ª época de águia ao peito, mas só na temporada passada fez o primeiro jogo oficial pela equipa A.