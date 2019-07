Milan 0 - 0 Benfica

a disparar em direção à baliza dos encarnados, após um passe de Çalhanoglu, mas a bola a sair pela linha lateral.

Vlachodimos a defender a evitar o golo do Milan.

Donnarumma.

34' - Milan a atacar. Krzysztof Piatek30' - Recomeça o jogo.28' - Pausa para os jogadores se hidratarem. Recorde-se que o jogo decorre em Boston, ao início da tarde. Estão 33 graus.26' - Ataque do Benfica, mas o remate saiu com pouca força dos pés de Nuno Tavares.22' - Remate de Rodríguez a obrigar21' - Gabriel fica lesionado após um lance. Jogador recebe assistência.19' - Grimaldo a ceder novo canto para o Milan.14' - Taarabt a seguir pela direita e a cruzar para as mãos de08' - Pizzi a rematar no coração da área. Bola bate num adversário e o guarda-redes do Milan a agarrar.05' - Rafa Silva a receber à entrada da área e a disparar com o pé direito. Bola a passar perto da baliza do Milan.00' - Começa a partida nos Estados Unidos.Já é conhecido o onze do Benfica para o encontro deste domingo com o Milan, na International Champions Cup, a partir das 20 horas.: Vlachodimos; Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Fejsa, Gabriel, Pizzi e Rafa; Taarabt e Seferovic.